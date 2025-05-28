통화 / CNTX
CNTX: Context Therapeutics Inc
0.97 USD 0.03 (3.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNTX 환율이 오늘 -3.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.96이고 고가는 1.07이었습니다.
Context Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CNTX News
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- Context Therapeutics: Undervalued Cancer Fighter (NASDAQ:CNTX)
- Citizens JMP affirms $4 price target on Context Therapeutics stock
- Context Therapeutics Announces CTIM-76 Trial in Progress Poster Presentation at 2025 ASCO Meeting
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- Centrexion Therapeutics stock hits 52-week low at $0.55
- Citizens JMP highlights bispecific antibodies progress
일일 변동 비율
0.96 1.07
년간 변동
0.49 2.59
- 이전 종가
- 1.00
- 시가
- 1.07
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- 저가
- 0.96
- 고가
- 1.07
- 볼륨
- 679
- 일일 변동
- -3.00%
- 월 변동
- 14.12%
- 6개월 변동
- 56.45%
- 년간 변동율
- -50.76%
20 9월, 토요일