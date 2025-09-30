CotaçõesSeções
Moedas / CMRE-PC
Voltar para Ações

CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)

26.45 USD 0.05 (0.19%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CMRE-PC para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.34 e o mais alto foi 26.45.

Veja a dinâmica do par de moedas Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CMRE-PC hoje?

Hoje Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) está avaliado em 26.45. O instrumento é negociado dentro de -0.19%, o fechamento de ontem foi 26.50, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMRE-PC em tempo real.

As ações de Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) pagam dividendos?

Atualmente Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) está avaliado em 26.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.68% e USD. Monitore os movimentos de CMRE-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CMRE-PC?

Você pode comprar ações de Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) pelo preço atual 26.45. Ordens geralmente são executadas perto de 26.45 ou 26.75, enquanto 4 e 0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMRE-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CMRE-PC?

Investir em Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) envolve considerar a faixa anual 25.50 - 26.72 e o preço atual 26.45. Muitos comparam 1.34% e 3.68% antes de enviar ordens em 26.45 ou 26.75. Estude as mudanças diárias de preço de CMRE-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Costamare Inc.?

O maior preço de Costamare Inc. (CMRE-PC) no último ano foi 26.72. As ações oscilaram bastante dentro de 25.50 - 26.72, e a comparação com 26.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Costamare Inc.?

O menor preço de Costamare Inc. (CMRE-PC) no ano foi 25.50. A comparação com o preço atual 26.45 e 25.50 - 26.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMRE-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMRE-PC?

No passado Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.50 e 3.68% após os eventos corporativos.

Faixa diária
26.34 26.45
Faixa anual
25.50 26.72
Fechamento anterior
26.50
Open
26.34
Bid
26.45
Ask
26.75
Low
26.34
High
26.45
Volume
4
Mudança diária
-0.19%
Mudança mensal
1.34%
Mudança de 6 meses
3.68%
Mudança anual
3.68%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4