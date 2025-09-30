- Visão do mercado
CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)
A taxa do CMRE-PC para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.34 e o mais alto foi 26.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMRE-PC hoje?
Hoje Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) está avaliado em 26.45. O instrumento é negociado dentro de -0.19%, o fechamento de ontem foi 26.50, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMRE-PC em tempo real.
As ações de Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) pagam dividendos?
Atualmente Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) está avaliado em 26.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.68% e USD. Monitore os movimentos de CMRE-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMRE-PC?
Você pode comprar ações de Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) pelo preço atual 26.45. Ordens geralmente são executadas perto de 26.45 ou 26.75, enquanto 4 e 0.42% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMRE-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMRE-PC?
Investir em Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) envolve considerar a faixa anual 25.50 - 26.72 e o preço atual 26.45. Muitos comparam 1.34% e 3.68% antes de enviar ordens em 26.45 ou 26.75. Estude as mudanças diárias de preço de CMRE-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Costamare Inc.?
O maior preço de Costamare Inc. (CMRE-PC) no último ano foi 26.72. As ações oscilaram bastante dentro de 25.50 - 26.72, e a comparação com 26.50 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Costamare Inc.?
O menor preço de Costamare Inc. (CMRE-PC) no ano foi 25.50. A comparação com o preço atual 26.45 e 25.50 - 26.72 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMRE-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMRE-PC?
No passado Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.50 e 3.68% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.50
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Low
- 26.34
- High
- 26.45
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- 1.34%
- Mudança de 6 meses
- 3.68%
- Mudança anual
- 3.68%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4