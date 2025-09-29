КотировкиРазделы
CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)

26.45 USD 0.05 (0.19%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMRE-PC за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.34, а максимальная — 26.45.

Следите за динамикой Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CMRE-PC сегодня?

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) сегодня оценивается на уровне 26.45. Инструмент торгуется в пределах -0.19%, вчерашнее закрытие составило 26.50, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMRE-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)?

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) в настоящее время оценивается в 26.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.68% и USD. Отслеживайте движения CMRE-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции CMRE-PC?

Вы можете купить акции Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) по текущей цене 26.45. Ордера обычно размещаются около 26.45 или 26.75, тогда как 4 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMRE-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CMRE-PC?

Инвестирование в Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) предполагает учет годового диапазона 25.50 - 26.72 и текущей цены 26.45. Многие сравнивают 1.34% и 3.68% перед размещением ордеров на 26.45 или 26.75. Изучайте ежедневные изменения цены CMRE-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Costamare Inc.?

Самая высокая цена Costamare Inc. (CMRE-PC) за последний год составила 26.72. Акции заметно колебались в пределах 25.50 - 26.72, сравнение с 26.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Costamare Inc.?

Самая низкая цена Costamare Inc. (CMRE-PC) за год составила 25.50. Сравнение с текущими 26.45 и 25.50 - 26.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMRE-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CMRE-PC?

В прошлом Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.50 и 3.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.34 26.45
Годовой диапазон
25.50 26.72
Предыдущее закрытие
26.50
Open
26.34
Bid
26.45
Ask
26.75
Low
26.34
High
26.45
Объем
4
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
1.34%
6-месячное изменение
3.68%
Годовое изменение
3.68%
