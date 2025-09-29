- Обзор рынка
CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)
Курс CMRE-PC за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.34, а максимальная — 26.45.
Следите за динамикой Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMRE-PC сегодня?
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) сегодня оценивается на уровне 26.45. Инструмент торгуется в пределах -0.19%, вчерашнее закрытие составило 26.50, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMRE-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)?
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) в настоящее время оценивается в 26.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.68% и USD. Отслеживайте движения CMRE-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции CMRE-PC?
Вы можете купить акции Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) по текущей цене 26.45. Ордера обычно размещаются около 26.45 или 26.75, тогда как 4 и 0.42% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMRE-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMRE-PC?
Инвестирование в Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) предполагает учет годового диапазона 25.50 - 26.72 и текущей цены 26.45. Многие сравнивают 1.34% и 3.68% перед размещением ордеров на 26.45 или 26.75. Изучайте ежедневные изменения цены CMRE-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Costamare Inc.?
Самая высокая цена Costamare Inc. (CMRE-PC) за последний год составила 26.72. Акции заметно колебались в пределах 25.50 - 26.72, сравнение с 26.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Costamare Inc.?
Самая низкая цена Costamare Inc. (CMRE-PC) за год составила 25.50. Сравнение с текущими 26.45 и 25.50 - 26.72 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMRE-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMRE-PC?
В прошлом Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.50 и 3.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.50
- Open
- 26.34
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Low
- 26.34
- High
- 26.45
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 1.34%
- 6-месячное изменение
- 3.68%
- Годовое изменение
- 3.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%