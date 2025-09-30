KurseKategorien
CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)

26.45 USD 0.05 (0.19%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMRE-PC hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.34 bis zu einem Hoch von 26.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CMRE-PC heute?

Die Aktie von Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) notiert heute bei 26.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.50 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von CMRE-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CMRE-PC Dividenden?

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) wird derzeit mit 26.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMRE-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich CMRE-PC-Aktien?

Sie können Aktien von Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) zum aktuellen Kurs von 26.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.45 oder 26.75 platziert, während 4 und 0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMRE-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CMRE-PC-Aktien?

Bei einer Investition in Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) müssen die jährliche Spanne 25.50 - 26.72 und der aktuelle Kurs 26.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.34% und 3.68%, bevor sie Orders zu 26.45 oder 26.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMRE-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?

Der höchste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.72. Innerhalb von 25.50 - 26.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?

Der niedrigste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PC) im Laufe des Jahres betrug 25.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.45 und der Spanne 25.50 - 26.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMRE-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CMRE-PC statt?

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.50 und 3.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.34 26.45
Jahresspanne
25.50 26.72
Vorheriger Schlusskurs
26.50
Eröffnung
26.34
Bid
26.45
Ask
26.75
Tief
26.34
Hoch
26.45
Volumen
4
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
1.34%
6-Monatsänderung
3.68%
Jahresänderung
3.68%
