CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)
Der Wechselkurs von CMRE-PC hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.34 bis zu einem Hoch von 26.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CMRE-PC heute?
Die Aktie von Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) notiert heute bei 26.45. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.50 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von CMRE-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CMRE-PC Dividenden?
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) wird derzeit mit 26.45 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.68% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMRE-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich CMRE-PC-Aktien?
Sie können Aktien von Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) (CMRE-PC) zum aktuellen Kurs von 26.45 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.45 oder 26.75 platziert, während 4 und 0.42% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMRE-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CMRE-PC-Aktien?
Bei einer Investition in Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) müssen die jährliche Spanne 25.50 - 26.72 und der aktuelle Kurs 26.45 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.34% und 3.68%, bevor sie Orders zu 26.45 oder 26.75 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMRE-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?
Der höchste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PC) im vergangenen Jahr lag bei 26.72. Innerhalb von 25.50 - 26.72 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Costamare Inc.?
Der niedrigste Kurs von Costamare Inc. (CMRE-PC) im Laufe des Jahres betrug 25.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.45 und der Spanne 25.50 - 26.72 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMRE-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CMRE-PC statt?
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.50 und 3.68% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.50
- Eröffnung
- 26.34
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Tief
- 26.34
- Hoch
- 26.45
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 1.34%
- 6-Monatsänderung
- 3.68%
- Jahresänderung
- 3.68%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4