- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)
CMRE-PCの今日の為替レートは、-0.19%変化しました。日中、通貨は1あたり26.34の安値と26.45の高値で取引されました。
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CMRE-PC株の現在の価格は？
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)の株価は本日26.45です。-0.19%内で取引され、前日の終値は26.50、取引量は4に達しました。CMRE-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)の株は配当を出しますか？
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)の現在の価格は26.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.68%やUSDにも注目します。CMRE-PCの動きはライブチャートで確認できます。
CMRE-PC株を買う方法は？
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)の株は現在26.45で購入可能です。注文は通常26.45または26.75付近で行われ、4や0.42%が市場の動きを示します。CMRE-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。
CMRE-PC株に投資する方法は？
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)への投資では、年間の値幅25.50 - 26.72と現在の26.45を考慮します。注文は多くの場合26.45や26.75で行われる前に、1.34%や3.68%と比較されます。CMRE-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Costamare Inc.の株の最高値は？
Costamare Inc.の過去1年の最高値は26.72でした。25.50 - 26.72内で株価は大きく変動し、26.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Costamare Inc.の株の最低値は？
Costamare Inc.(CMRE-PC)の年間最安値は25.50でした。現在の26.45や25.50 - 26.72と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMRE-PCの動きはライブチャートで確認できます。
CMRE-PCの株式分割はいつ行われましたか？
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.50、3.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.50
- 始値
- 26.34
- 買値
- 26.45
- 買値
- 26.75
- 安値
- 26.34
- 高値
- 26.45
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.19%
- 1ヶ月の変化
- 1.34%
- 6ヶ月の変化
- 3.68%
- 1年の変化
- 3.68%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前