CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)

26.45 USD 0.05 (0.19%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMRE-PC ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.34 e ad un massimo di 26.45.

Segui le dinamiche di Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CMRE-PC oggi?

Oggi le azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) sono prezzate a 26.45. Viene scambiato all'interno di -0.19%, la chiusura di ieri è stata 26.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMRE-PC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) pagano dividendi?

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) è attualmente valutato a 26.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMRE-PC.

Come acquistare azioni CMRE-PC?

Puoi acquistare azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) al prezzo attuale di 26.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.45 o 26.75, mentre 4 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMRE-PC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CMRE-PC?

Investire in Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) implica considerare l'intervallo annuale 25.50 - 26.72 e il prezzo attuale 26.45. Molti confrontano 1.34% e 3.68% prima di effettuare ordini su 26.45 o 26.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMRE-PC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Costamare Inc.?

Il prezzo massimo di Costamare Inc. nell'ultimo anno è stato 26.72. All'interno di 25.50 - 26.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Costamare Inc.?

Il prezzo più basso di Costamare Inc. (CMRE-PC) nel corso dell'anno è stato 25.50. Confrontandolo con gli attuali 26.45 e 25.50 - 26.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMRE-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMRE-PC?

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.50 e 3.68%.

Intervallo Giornaliero
26.34 26.45
Intervallo Annuale
25.50 26.72
Chiusura Precedente
26.50
Apertura
26.34
Bid
26.45
Ask
26.75
Minimo
26.34
Massimo
26.45
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
1.34%
Variazione Semestrale
3.68%
Variazione Annuale
3.68%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4