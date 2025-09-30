- Panoramica
CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)
Il tasso di cambio CMRE-PC ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.34 e ad un massimo di 26.45.
Segui le dinamiche di Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CMRE-PC oggi?
Oggi le azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) sono prezzate a 26.45. Viene scambiato all'interno di -0.19%, la chiusura di ieri è stata 26.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMRE-PC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) pagano dividendi?
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) è attualmente valutato a 26.45. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.68% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMRE-PC.
Come acquistare azioni CMRE-PC?
Puoi acquistare azioni Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) al prezzo attuale di 26.45. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.45 o 26.75, mentre 4 e 0.42% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMRE-PC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CMRE-PC?
Investire in Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) implica considerare l'intervallo annuale 25.50 - 26.72 e il prezzo attuale 26.45. Molti confrontano 1.34% e 3.68% prima di effettuare ordini su 26.45 o 26.75. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMRE-PC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Costamare Inc.?
Il prezzo massimo di Costamare Inc. nell'ultimo anno è stato 26.72. All'interno di 25.50 - 26.72, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Costamare Inc.?
Il prezzo più basso di Costamare Inc. (CMRE-PC) nel corso dell'anno è stato 25.50. Confrontandolo con gli attuali 26.45 e 25.50 - 26.72 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMRE-PC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMRE-PC?
Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.50 e 3.68%.
- Chiusura Precedente
- 26.50
- Apertura
- 26.34
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Minimo
- 26.34
- Massimo
- 26.45
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 1.34%
- Variazione Semestrale
- 3.68%
- Variazione Annuale
- 3.68%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4