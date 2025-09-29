报价部分
CMRE-PC: Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)

26.45 USD 0.05 (0.19%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CMRE-PC汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点26.34和高点26.45进行交易。

关注Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CMRE-PC股票今天的价格是多少？

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)股票今天的定价为26.45。它在-0.19%范围内交易，昨天的收盘价为26.50，交易量达到4。CMRE-PC的实时价格图表显示了这些更新。

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)股票是否支付股息？

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)目前的价值为26.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.68%和USD。实时查看图表以跟踪CMRE-PC走势。

如何购买CMRE-PC股票？

您可以以26.45的当前价格购买Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)股票。订单通常设置在26.45或26.75附近，而4和0.42%显示市场活动。立即关注CMRE-PC的实时图表更新。

如何投资CMRE-PC股票？

投资Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)需要考虑年度范围25.50 - 26.72和当前价格26.45。许多人在以26.45或26.75下订单之前，会比较1.34%和。实时查看CMRE-PC价格图表，了解每日变化。

Costamare Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Costamare Inc.的最高价格是26.72。在25.50 - 26.72内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)的绩效。

Costamare Inc.股票的最低价格是多少？

Costamare Inc.（CMRE-PC）的最低价格为25.50。将其与当前的26.45和25.50 - 26.72进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMRE-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CMRE-PC股票是什么时候拆分的？

Costamare Inc Perpetual Preferred Series C (Marshall Islands)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.50和3.68%中可见。

日范围
26.34 26.45
年范围
25.50 26.72
前一天收盘价
26.50
开盘价
26.34
卖价
26.45
买价
26.75
最低价
26.34
最高价
26.45
交易量
4
日变化
-0.19%
月变化
1.34%
6个月变化
3.68%
年变化
3.68%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值