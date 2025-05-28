Moedas / CMCO
CMCO: Columbus McKinnon Corporation
15.70 USD 0.89 (6.01%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMCO para hoje mudou para 6.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.94 e o mais alto foi 15.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Columbus McKinnon Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.94 15.71
Faixa anual
11.79 41.05
- Fechamento anterior
- 14.81
- Open
- 14.95
- Bid
- 15.70
- Ask
- 16.00
- Low
- 14.94
- High
- 15.71
- Volume
- 266
- Mudança diária
- 6.01%
- Mudança mensal
- 7.02%
- Mudança de 6 meses
- -7.05%
- Mudança anual
- -56.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh