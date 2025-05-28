Valute / CMCO
CMCO: Columbus McKinnon Corporation
15.05 USD 0.61 (3.90%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMCO ha avuto una variazione del -3.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.01 e ad un massimo di 15.65.
Segui le dinamiche di Columbus McKinnon Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
15.01 15.65
Intervallo Annuale
11.79 41.05
- Chiusura Precedente
- 15.66
- Apertura
- 15.63
- Bid
- 15.05
- Ask
- 15.35
- Minimo
- 15.01
- Massimo
- 15.65
- Volume
- 644
- Variazione giornaliera
- -3.90%
- Variazione Mensile
- 2.59%
- Variazione Semestrale
- -10.89%
- Variazione Annuale
- -58.36%
20 settembre, sabato