CMCO: Columbus McKinnon Corporation

15.05 USD 0.61 (3.90%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMCO ha avuto una variazione del -3.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.01 e ad un massimo di 15.65.

Segui le dinamiche di Columbus McKinnon Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.01 15.65
Intervallo Annuale
11.79 41.05
Chiusura Precedente
15.66
Apertura
15.63
Bid
15.05
Ask
15.35
Minimo
15.01
Massimo
15.65
Volume
644
Variazione giornaliera
-3.90%
Variazione Mensile
2.59%
Variazione Semestrale
-10.89%
Variazione Annuale
-58.36%
20 settembre, sabato