货币 / CMCO
CMCO: Columbus McKinnon Corporation
15.20 USD 0.37 (2.49%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMCO汇率已更改2.49%。当日，交易品种以低点14.87和高点15.51进行交易。
关注Columbus McKinnon Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCO新闻
- Columbus McKinnon at Small-Cap Virtual Conference: Strategic Growth Insights
- Commerce.com stock rating reiterated by Canaccord, citing AI potential
- Columbus McKinnon shareholders approve all proposals at annual meeting
- Columbus McKinnon amends credit agreement, extends maturity and increases facility
- Columbus McKinnon to terminate employee stock ownership plan effective Monday
- Columbus McKinnon stock maintains Neutral rating at DA Davidson
- Columbus McKinnon (CMCO) Q1 EPS Down 19%
- Columbus McKinnon (CMCO) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Columbus McKinnon Q1 FY26 slides: Net loss amid record backlog, tariff headwinds
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Columbus McKinnon declares quarterly dividend of $0.07 per share
- AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Columbus McKinnon at Wells Fargo Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Columbus McKinnon to Present at the 2025 Wells Fargo Industrials & Materials Conference
- Heartland Small Cap Value Strategy Q1 2025 Commentary
- Columbus McKinnon director Jeanne Beliveau-Dunn acquires $13,890 in stock
- columbus mckinnon faces antitrust review delay in kito acquisition
- DA Davidson holds Columbus McKinnon stock at $15 target
- Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Columbus McKinnon Q4 2025 results show mixed performance
- Columbus McKinnon Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CMCO)
- DA Davidson holds Columbus McKinnon stock at neutral, $15 target
日范围
14.87 15.51
年范围
11.79 41.05
- 前一天收盘价
- 14.83
- 开盘价
- 14.87
- 卖价
- 15.20
- 买价
- 15.50
- 最低价
- 14.87
- 最高价
- 15.51
- 交易量
- 255
- 日变化
- 2.49%
- 月变化
- 3.61%
- 6个月变化
- -10.01%
- 年变化
- -57.94%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值