Валюты / CMCO
CMCO: Columbus McKinnon Corporation
14.83 USD 0.04 (0.27%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMCO за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.78, а максимальная — 15.05.
Следите за динамикой Columbus McKinnon Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMCO
- Commerce.com stock rating reiterated by Canaccord, citing AI potential
- Columbus McKinnon shareholders approve all proposals at annual meeting
- Columbus McKinnon amends credit agreement, extends maturity and increases facility
- Columbus McKinnon to terminate employee stock ownership plan effective Monday
- Columbus McKinnon stock maintains Neutral rating at DA Davidson
- Columbus McKinnon (CMCO) Q1 EPS Down 19%
- Columbus McKinnon (CMCO) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Columbus McKinnon Q1 FY26 slides: Net loss amid record backlog, tariff headwinds
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Columbus McKinnon declares quarterly dividend of $0.07 per share
- AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Columbus McKinnon at Wells Fargo Conference: Strategic Growth Amid Challenges
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Columbus McKinnon to Present at the 2025 Wells Fargo Industrials & Materials Conference
- Heartland Small Cap Value Strategy Q1 2025 Commentary
- Columbus McKinnon director Jeanne Beliveau-Dunn acquires $13,890 in stock
- columbus mckinnon faces antitrust review delay in kito acquisition
- DA Davidson holds Columbus McKinnon stock at $15 target
- Carillon Chartwell Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Earnings call transcript: Columbus McKinnon Q4 2025 results show mixed performance
- Columbus McKinnon Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CMCO)
- DA Davidson holds Columbus McKinnon stock at neutral, $15 target
- Columbus McKinnon Q4 2025 slides: Record orders offset by tariff headwinds
Дневной диапазон
14.78 15.05
Годовой диапазон
11.79 41.05
- Предыдущее закрытие
- 14.79
- Open
- 14.91
- Bid
- 14.83
- Ask
- 15.13
- Low
- 14.78
- High
- 15.05
- Объем
- 472
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- -12.20%
- Годовое изменение
- -58.97%
