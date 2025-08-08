Moedas / CLSK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CLSK: CleanSpark Inc
11.90 USD 0.46 (4.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLSK para hoje mudou para 4.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.87 e o mais alto foi 12.15.
Veja a dinâmica do par de moedas CleanSpark Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLSK Notícias
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- TeraWulf Jumps 90% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Monnig, CleanSpark CTO, COO, sells $581k in CLSK stock
- Should You Invest in CleanSpark (CLSK) Based on Bullish Wall Street Views?
- CleanSpark announces leadership realignment with four key promotions
- TipRanks’ All-Star Analyst – Who Is the Best on Coinbase Global Stock (COIN)? - TipRanks.com
- Thumzup shares rise as company pivots to Dogecoin mining
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- What's Going On With Bitcoin Mining Stock CleanSpark Wednesday? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
- CleanSpark reports 657 bitcoin mined in August, holds 12,827 BTC
- Strategy Just Bought Another 4,048 BTC—How Far Can Corporate Bitcoin Holdings Go?
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Buy, Sell or Hold IREN Stock? Key Tips Ahead of Q4 Earnings
- IREN Expands GPU Fleet With NVIDIA Blackwell: What's the Path Ahead?
- IREN Limited Jumps 6% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Cleanspark Share Price Dips 8% Despite Strong Q3 Earnings Growth
- Bitcoin Mining Stock CleanSpark Is Trending Monday: What's Going On? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
- CleanSpark appoints co-founder Matt Schultz as CEO after Bradford resigns
- CleanSpark appoints Matt Schultz as CEO, reaffirms strategic plans
- CleanSpark Shares Drop Despite Record Q3 Revenue and $257M Profit - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
- CleanSpark stock price target raised to $20 by Macquarie on strong Q3
Faixa diária
11.87 12.15
Faixa anual
6.46 17.97
- Fechamento anterior
- 11.44
- Open
- 11.98
- Bid
- 11.90
- Ask
- 12.20
- Low
- 11.87
- High
- 12.15
- Volume
- 3.631 K
- Mudança diária
- 4.02%
- Mudança mensal
- 28.37%
- Mudança de 6 meses
- 75.52%
- Mudança anual
- 28.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh