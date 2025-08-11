KurseKategorien
Währungen / CLSK
Zurück zum Aktien

CLSK: CleanSpark Inc

13.46 USD 2.02 (17.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLSK hat sich für heute um 17.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.83 bis zu einem Hoch von 13.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die CleanSpark Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLSK News

Tagesspanne
11.83 13.63
Jahresspanne
6.46 17.97
Vorheriger Schlusskurs
11.44
Eröffnung
11.98
Bid
13.46
Ask
13.76
Tief
11.83
Hoch
13.63
Volumen
67.771 K
Tagesänderung
17.66%
Monatsänderung
45.20%
6-Monatsänderung
98.53%
Jahresänderung
45.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K