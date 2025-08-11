Währungen / CLSK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CLSK: CleanSpark Inc
13.46 USD 2.02 (17.66%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLSK hat sich für heute um 17.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.83 bis zu einem Hoch von 13.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die CleanSpark Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLSK News
- Bullish Leads Crypto Exchange Rally After Fed Rate Cut, SEC Rule Change
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- TeraWulf Jumps 90% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Insider-Verkauf bei CleanSpark: CTO und COO Monnig veräußert Aktienpaket im Wert von 581.000 $
- Monnig, CleanSpark CTO, COO, sells $581k in CLSK stock
- Should You Invest in CleanSpark (CLSK) Based on Bullish Wall Street Views?
- CleanSpark announces leadership realignment with four key promotions
- TipRanks’ All-Star Analyst – Who Is the Best on Coinbase Global Stock (COIN)? - TipRanks.com
- Thumzup shares rise as company pivots to Dogecoin mining
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- What's Going On With Bitcoin Mining Stock CleanSpark Wednesday? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
- CleanSpark reports 657 bitcoin mined in August, holds 12,827 BTC
- Strategy Just Bought Another 4,048 BTC—How Far Can Corporate Bitcoin Holdings Go?
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Buy, Sell or Hold IREN Stock? Key Tips Ahead of Q4 Earnings
- IREN Expands GPU Fleet With NVIDIA Blackwell: What's the Path Ahead?
- IREN Limited Jumps 6% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Cleanspark Share Price Dips 8% Despite Strong Q3 Earnings Growth
- Bitcoin Mining Stock CleanSpark Is Trending Monday: What's Going On? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
Tagesspanne
11.83 13.63
Jahresspanne
6.46 17.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.44
- Eröffnung
- 11.98
- Bid
- 13.46
- Ask
- 13.76
- Tief
- 11.83
- Hoch
- 13.63
- Volumen
- 67.771 K
- Tagesänderung
- 17.66%
- Monatsänderung
- 45.20%
- 6-Monatsänderung
- 98.53%
- Jahresänderung
- 45.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K