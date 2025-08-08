КотировкиРазделы
Валюты / CLSK
Назад в Рынок акций США

CLSK: CleanSpark Inc

11.20 USD 0.91 (8.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLSK за сегодня изменился на 8.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 11.26.

Следите за динамикой CleanSpark Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CLSK

Дневной диапазон
10.16 11.26
Годовой диапазон
6.46 17.97
Предыдущее закрытие
10.29
Open
10.31
Bid
11.20
Ask
11.50
Low
10.16
High
11.26
Объем
28.941 K
Дневное изменение
8.84%
Месячное изменение
20.82%
6-месячное изменение
65.19%
Годовое изменение
20.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.