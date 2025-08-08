Валюты / CLSK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLSK: CleanSpark Inc
11.20 USD 0.91 (8.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLSK за сегодня изменился на 8.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.16, а максимальная — 11.26.
Следите за динамикой CleanSpark Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLSK
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- TeraWulf Jumps 90% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Monnig, CleanSpark CTO, COO, sells $581k in CLSK stock
- Should You Invest in CleanSpark (CLSK) Based on Bullish Wall Street Views?
- CleanSpark announces leadership realignment with four key promotions
- TipRanks’ All-Star Analyst – Who Is the Best on Coinbase Global Stock (COIN)? - TipRanks.com
- Thumzup shares rise as company pivots to Dogecoin mining
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- What's Going On With Bitcoin Mining Stock CleanSpark Wednesday? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
- CleanSpark reports 657 bitcoin mined in August, holds 12,827 BTC
- Strategy Just Bought Another 4,048 BTC—How Far Can Corporate Bitcoin Holdings Go?
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Buy, Sell or Hold IREN Stock? Key Tips Ahead of Q4 Earnings
- IREN Expands GPU Fleet With NVIDIA Blackwell: What's the Path Ahead?
- IREN Limited Jumps 6% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Cleanspark Share Price Dips 8% Despite Strong Q3 Earnings Growth
- Bitcoin Mining Stock CleanSpark Is Trending Monday: What's Going On? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
- CleanSpark appoints co-founder Matt Schultz as CEO after Bradford resigns
- CleanSpark appoints Matt Schultz as CEO, reaffirms strategic plans
- CleanSpark Shares Drop Despite Record Q3 Revenue and $257M Profit - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
- CleanSpark stock price target raised to $20 by Macquarie on strong Q3
Дневной диапазон
10.16 11.26
Годовой диапазон
6.46 17.97
- Предыдущее закрытие
- 10.29
- Open
- 10.31
- Bid
- 11.20
- Ask
- 11.50
- Low
- 10.16
- High
- 11.26
- Объем
- 28.941 K
- Дневное изменение
- 8.84%
- Месячное изменение
- 20.82%
- 6-месячное изменение
- 65.19%
- Годовое изменение
- 20.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.