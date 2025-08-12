CotationsSections
Devises / CLSK
CLSK: CleanSpark Inc

13.62 USD 0.16 (1.19%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CLSK a changé de 1.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.19 et à un maximum de 14.05.

Suivez la dynamique CleanSpark Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
13.19 14.05
Range Annuel
6.46 17.97
Clôture Précédente
13.46
Ouverture
13.33
Bid
13.62
Ask
13.92
Plus Bas
13.19
Plus Haut
14.05
Volume
49.525 K
Changement quotidien
1.19%
Changement Mensuel
46.93%
Changement à 6 Mois
100.88%
Changement Annuel
46.77%
20 septembre, samedi