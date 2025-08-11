通貨 / CLSK
CLSK: CleanSpark Inc
13.46 USD 2.02 (17.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLSKの今日の為替レートは、17.66%変化しました。日中、通貨は1あたり11.83の安値と13.63の高値で取引されました。
CleanSpark Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CLSK News
- Bullish Leads Crypto Exchange Rally After Fed Rate Cut, SEC Rule Change
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Strategy CEO, Crypto Advocates Meet At Bitcoin Reserve Roundtable
- TeraWulf Jumps 90% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Hut 8 Stock: Trading Below Its Assets And Set For A Market Reset (NASDAQ:HUT)
- Is Strategy Stock's 1.93X PB Still Worth it? Buy, Sell, or Hold?
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Monnig, CleanSpark CTO, COO, sells $581k in CLSK stock
- Should You Invest in CleanSpark (CLSK) Based on Bullish Wall Street Views?
- CleanSpark announces leadership realignment with four key promotions
- TipRanks’ All-Star Analyst – Who Is the Best on Coinbase Global Stock (COIN)? - TipRanks.com
- Thumzup shares rise as company pivots to Dogecoin mining
- Thumzup Media、5000万ドルの資金調達で暗号通貨マイニングへ転換
- Thumzup Media shifts to cryptocurrency mining with $50 million raise
- What's Going On With Bitcoin Mining Stock CleanSpark Wednesday? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
- CleanSpark reports 657 bitcoin mined in August, holds 12,827 BTC
- Strategy Just Bought Another 4,048 BTC—How Far Can Corporate Bitcoin Holdings Go?
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Buy, Sell or Hold IREN Stock? Key Tips Ahead of Q4 Earnings
- IREN Expands GPU Fleet With NVIDIA Blackwell: What's the Path Ahead?
- IREN Limited Jumps 6% in a Month: Buy, Sell or Hold the Stock?
- Cleanspark Share Price Dips 8% Despite Strong Q3 Earnings Growth
- Bitcoin Mining Stock CleanSpark Is Trending Monday: What's Going On? - Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
1日のレンジ
11.83 13.63
1年のレンジ
6.46 17.97
- 以前の終値
- 11.44
- 始値
- 11.98
- 買値
- 13.46
- 買値
- 13.76
- 安値
- 11.83
- 高値
- 13.63
- 出来高
- 67.766 K
- 1日の変化
- 17.66%
- 1ヶ月の変化
- 45.20%
- 6ヶ月の変化
- 98.53%
- 1年の変化
- 45.04%
