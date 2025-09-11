Moedas / CHWY
CHWY: Chewy Inc Class A
38.58 USD 0.35 (0.92%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHWY para hoje mudou para 0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.08 e o mais alto foi 38.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Chewy Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
38.08 38.94
Faixa anual
23.44 48.61
- Fechamento anterior
- 38.23
- Open
- 38.10
- Bid
- 38.58
- Ask
- 38.88
- Low
- 38.08
- High
- 38.94
- Volume
- 1.240 K
- Mudança diária
- 0.92%
- Mudança mensal
- -5.28%
- Mudança de 6 meses
- 19.37%
- Mudança anual
- 31.90%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh