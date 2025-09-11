CotationsSections
Devises / CHWY
Retour à Actions

CHWY: Chewy Inc Class A

38.48 USD 0.06 (0.16%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHWY a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.98 et à un maximum de 38.61.

Suivez la dynamique Chewy Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHWY Nouvelles

Range quotidien
37.98 38.61
Range Annuel
23.44 48.61
Clôture Précédente
38.42
Ouverture
38.38
Bid
38.48
Ask
38.78
Plus Bas
37.98
Plus Haut
38.61
Volume
10.078 K
Changement quotidien
0.16%
Changement Mensuel
-5.52%
Changement à 6 Mois
19.06%
Changement Annuel
31.56%
20 septembre, samedi