CHWY: Chewy Inc Class A
38.48 USD 0.06 (0.16%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CHWY a changé de 0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.98 et à un maximum de 38.61.
Suivez la dynamique Chewy Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CHWY Nouvelles
Range quotidien
37.98 38.61
Range Annuel
23.44 48.61
- Clôture Précédente
- 38.42
- Ouverture
- 38.38
- Bid
- 38.48
- Ask
- 38.78
- Plus Bas
- 37.98
- Plus Haut
- 38.61
- Volume
- 10.078 K
- Changement quotidien
- 0.16%
- Changement Mensuel
- -5.52%
- Changement à 6 Mois
- 19.06%
- Changement Annuel
- 31.56%
20 septembre, samedi