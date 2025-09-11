КотировкиРазделы
Валюты / CHWY
Назад в Рынок акций США

CHWY: Chewy Inc Class A

38.19 USD 1.25 (3.38%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHWY за сегодня изменился на 3.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.95, а максимальная — 38.28.

Следите за динамикой Chewy Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CHWY

Дневной диапазон
36.95 38.28
Годовой диапазон
23.44 48.61
Предыдущее закрытие
36.94
Open
37.04
Bid
38.19
Ask
38.49
Low
36.95
High
38.28
Объем
19.155 K
Дневное изменение
3.38%
Месячное изменение
-6.24%
6-месячное изменение
18.16%
Годовое изменение
30.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.