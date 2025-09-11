Divisas / CHWY
CHWY: Chewy Inc Class A
38.23 USD 0.04 (0.10%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHWY de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 37.87, mientras que el máximo ha alcanzado 38.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chewy Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CHWY News
- Chewy Autoship Sales Up 15% in Q2: Have Investors Missed the Catalyst?
- Prediction: Investors Who Buy the Dip in Chewy's Stock Will Be Rewarded
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Piper Sandler reitera calificación de Sobreponderación para acciones de Chewy
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Chewy: Unique Buying Opportunity (NYSE:CHWY)
- 3 Soaring Stocks to Hold for the Next 20 Years
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Wall Street Analysts Think Chewy (CHWY) Is a Good Investment: Is It?
- Should Stock Market Investors Buy Chewy Stock on the Dip?
- Why Chewy Stock Ticked Higher on Thursday
- CFRA eleva precio objetivo de Chewy a $54 por crecimiento de márgenes
- Why Chewy Stock Is Sinking This Week
- Chewy recibe mejoras de Seaport y Deutsche Bank por crecimiento y ganancias
- UBS reduce precio objetivo de Chewy a $43 desde $46
Rango diario
37.87 38.68
Rango anual
23.44 48.61
