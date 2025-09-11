Währungen / CHWY
CHWY: Chewy Inc Class A
38.42 USD 0.19 (0.50%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHWY hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.76 bis zu einem Hoch von 38.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chewy Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
37.76 38.94
Jahresspanne
23.44 48.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.23
- Eröffnung
- 38.10
- Bid
- 38.42
- Ask
- 38.72
- Tief
- 37.76
- Hoch
- 38.94
- Volumen
- 13.106 K
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- -5.67%
- 6-Monatsänderung
- 18.87%
- Jahresänderung
- 31.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K