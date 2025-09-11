货币 / CHWY
CHWY: Chewy Inc Class A
38.19 USD 1.25 (3.38%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHWY汇率已更改3.38%。当日，交易品种以低点36.95和高点38.28进行交易。
关注Chewy Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHWY新闻
- Prediction: Investors Who Buy the Dip in Chewy's Stock Will Be Rewarded
- Tesla, Google lead market cap stock movers on Monday
- Piper Sandler维持Chewy股票"增持"评级
- Chewy stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Chewy: Unique Buying Opportunity (NYSE:CHWY)
- 3 Soaring Stocks to Hold for the Next 20 Years
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Wall Street Analysts Think Chewy (CHWY) Is a Good Investment: Is It?
- Should Stock Market Investors Buy Chewy Stock on the Dip?
- Why Chewy Stock Ticked Higher on Thursday
- CFRA上调Chewy股票目标价至54美元，看好长期利润率增长
- CFRA raises Chewy stock price target to $54 on long-term margin growth
- Why Chewy Stock Is Sinking This Week
- Chewy upgraded by Seaport and Deutsche Bank on growth and share gains
- UBS下调Chewy目标价至43美元，此前为46美元
- Chewy stock price target lowered to $43 from $46 at UBS
- Chewy Q2 Earnings Beat Estimates, FY25 Sales Outlook Raised
- TD Cowen下调Chewy股票目标价从50美元至48美元
- Chewy stock price target lowered to $48 from $50 at TD Cowen
- Chewy, Inc. (CHWY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- RBC Capital 因利润率担忧下调 Chewy 股票目标价至 43 美元
- RBC Capital lowers Chewy stock price target to $43 on margin concerns
日范围
36.95 38.28
年范围
23.44 48.61
- 前一天收盘价
- 36.94
- 开盘价
- 37.04
- 卖价
- 38.19
- 买价
- 38.49
- 最低价
- 36.95
- 最高价
- 38.28
- 交易量
- 19.155 K
- 日变化
- 3.38%
- 月变化
- -6.24%
- 6个月变化
- 18.16%
- 年变化
- 30.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值