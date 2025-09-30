- Visão do mercado
CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix
A taxa do CHMI-PB para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.33 e o mais alto foi 24.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHMI-PB hoje?
Hoje Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) está avaliado em 24.39. O instrumento é negociado dentro de 0.74%, o fechamento de ontem foi 24.21, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHMI-PB em tempo real.
As ações de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix pagam dividendos?
Atualmente Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix está avaliado em 24.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.50% e USD. Monitore os movimentos de CHMI-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHMI-PB?
Você pode comprar ações de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) pelo preço atual 24.39. Ordens geralmente são executadas perto de 24.39 ou 24.69, enquanto 11 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHMI-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHMI-PB?
Investir em Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix envolve considerar a faixa anual 23.38 - 24.55 e o preço atual 24.39. Muitos comparam 1.12% e 1.50% antes de enviar ordens em 24.39 ou 24.69. Estude as mudanças diárias de preço de CHMI-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
O maior preço de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) no último ano foi 24.55. As ações oscilaram bastante dentro de 23.38 - 24.55, e a comparação com 24.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
O menor preço de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) no ano foi 23.38. A comparação com o preço atual 24.39 e 23.38 - 24.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHMI-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHMI-PB?
No passado Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.21 e 1.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.21
- Open
- 24.40
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Low
- 24.33
- High
- 24.43
- Volume
- 11
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- 1.12%
- Mudança de 6 meses
- 1.50%
- Mudança anual
- 1.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4