CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix

24.39 USD 0.18 (0.74%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CHMI-PB para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.33 e o mais alto foi 24.43.

Veja a dinâmica do par de moedas Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CHMI-PB hoje?

Hoje Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) está avaliado em 24.39. O instrumento é negociado dentro de 0.74%, o fechamento de ontem foi 24.21, e o volume de negociação atingiu 11. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHMI-PB em tempo real.

As ações de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix pagam dividendos?

Atualmente Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix está avaliado em 24.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.50% e USD. Monitore os movimentos de CHMI-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CHMI-PB?

Você pode comprar ações de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) pelo preço atual 24.39. Ordens geralmente são executadas perto de 24.39 ou 24.69, enquanto 11 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHMI-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CHMI-PB?

Investir em Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix envolve considerar a faixa anual 23.38 - 24.55 e o preço atual 24.39. Muitos comparam 1.12% e 1.50% antes de enviar ordens em 24.39 ou 24.69. Estude as mudanças diárias de preço de CHMI-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

O maior preço de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) no último ano foi 24.55. As ações oscilaram bastante dentro de 23.38 - 24.55, e a comparação com 24.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

O menor preço de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) no ano foi 23.38. A comparação com o preço atual 24.39 e 23.38 - 24.55 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHMI-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHMI-PB?

No passado Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.21 e 1.50% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.33 24.43
Faixa anual
23.38 24.55
Fechamento anterior
24.21
Open
24.40
Bid
24.39
Ask
24.69
Low
24.33
High
24.43
Volume
11
Mudança diária
0.74%
Mudança mensal
1.12%
Mudança de 6 meses
1.50%
Mudança anual
1.50%
