CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix
El tipo de cambio de CHMI-PB de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.33, mientras que el máximo ha alcanzado 24.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CHMI-PB hoy?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) se evalúa hoy en 24.39. El instrumento se negocia dentro de 0.74%; el cierre de ayer ha sido 24.21 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHMI-PB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix se evalúa actualmente en 24.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.50% y USD. Monitoree los movimientos de CHMI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CHMI-PB?
Puede comprar acciones de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) al precio actual de 24.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.39 o 24.69, mientras que 11 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHMI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CHMI-PB?
Invertir en Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix implica tener en cuenta el rango anual 23.38 - 24.55 y el precio actual 24.39. Muchos comparan 1.12% y 1.50% antes de colocar órdenes en 24.39 o 24.69. Estudie los cambios diarios de precios de CHMI-PB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
El precio más alto de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) en el último año ha sido 24.55. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.38 - 24.55, una comparación con 24.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
El precio más bajo de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) para el año ha sido 23.38. La comparación con los actuales 24.39 y 23.38 - 24.55 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHMI-PB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHMI-PB?
En el pasado, Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.21 y 1.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.21
- Open
- 24.40
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Low
- 24.33
- High
- 24.43
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- 1.12%
- Cambio a 6 meses
- 1.50%
- Cambio anual
- 1.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.