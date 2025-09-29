报价部分
货币 / CHMI-PB
CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix

24.39 USD 0.18 (0.74%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CHMI-PB汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点24.33和高点24.43进行交易。

关注Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CHMI-PB股票今天的价格是多少？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix股票今天的定价为24.39。它在0.74%范围内交易，昨天的收盘价为24.21，交易量达到11。CHMI-PB的实时价格图表显示了这些更新。

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix股票是否支付股息？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix目前的价值为24.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.50%和USD。实时查看图表以跟踪CHMI-PB走势。

如何购买CHMI-PB股票？

您可以以24.39的当前价格购买Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix股票。订单通常设置在24.39或24.69附近，而11和-0.04%显示市场活动。立即关注CHMI-PB的实时图表更新。

如何投资CHMI-PB股票？

投资Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix需要考虑年度范围23.38 - 24.55和当前价格24.39。许多人在以24.39或24.69下订单之前，会比较1.12%和。实时查看CHMI-PB价格图表，了解每日变化。

Cherry Hill Mortgage Investment Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cherry Hill Mortgage Investment Corp的最高价格是24.55。在23.38 - 24.55内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix的绩效。

Cherry Hill Mortgage Investment Corp股票的最低价格是多少？

Cherry Hill Mortgage Investment Corp（CHMI-PB）的最低价格为23.38。将其与当前的24.39和23.38 - 24.55进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHMI-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHMI-PB股票是什么时候拆分的？

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.21和1.50%中可见。

日范围
24.33 24.43
年范围
23.38 24.55
前一天收盘价
24.21
开盘价
24.40
卖价
24.39
买价
24.69
最低价
24.33
最高价
24.43
交易量
11
日变化
0.74%
月变化
1.12%
6个月变化
1.50%
年变化
1.50%
