CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix
Le taux de change de CHMI-PB a changé de 0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.33 et à un maximum de 24.43.
Suivez la dynamique Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHMI-PB aujourd'hui ?
L'action Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix est cotée à 24.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.74%, a clôturé hier à 24.21 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de CHMI-PB présente ces mises à jour.
L'action Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix verse-t-elle des dividendes ?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix est actuellement valorisé à 24.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHMI-PB.
Comment acheter des actions CHMI-PB ?
Vous pouvez acheter des actions Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix au cours actuel de 24.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.39 ou de 24.69, le 11 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHMI-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHMI-PB ?
Investir dans Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.38 - 24.55 et le prix actuel 24.39. Beaucoup comparent 1.12% et 1.50% avant de passer des ordres à 24.39 ou 24.69. Consultez le graphique du cours de CHMI-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cherry Hill Mortgage Investment Corp ?
Le cours le plus élevé de Cherry Hill Mortgage Investment Corp l'année dernière était 24.55. Au cours de 23.38 - 24.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cherry Hill Mortgage Investment Corp ?
Le cours le plus bas de Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) sur l'année a été 23.38. Sa comparaison avec 24.39 et 23.38 - 24.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHMI-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHMI-PB a-t-elle été divisée ?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.21 et 1.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.21
- Ouverture
- 24.40
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Plus Bas
- 24.33
- Plus Haut
- 24.43
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 0.74%
- Changement Mensuel
- 1.12%
- Changement à 6 Mois
- 1.50%
- Changement Annuel
- 1.50%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4