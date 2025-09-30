KurseKategorien
Währungen / CHMI-PB
Zurück zum Aktien

CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix

24.39 USD 0.18 (0.74%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHMI-PB hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.33 bis zu einem Hoch von 24.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CHMI-PB heute?

Die Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) notiert heute bei 24.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.21 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von CHMI-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CHMI-PB Dividenden?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix wird derzeit mit 24.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHMI-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich CHMI-PB-Aktien?

Sie können Aktien von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) zum aktuellen Kurs von 24.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.39 oder 24.69 platziert, während 11 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHMI-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CHMI-PB-Aktien?

Bei einer Investition in Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix müssen die jährliche Spanne 23.38 - 24.55 und der aktuelle Kurs 24.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.12% und 1.50%, bevor sie Orders zu 24.39 oder 24.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHMI-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Der höchste Kurs von Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) im vergangenen Jahr lag bei 24.55. Innerhalb von 23.38 - 24.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Der niedrigste Kurs von Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) im Laufe des Jahres betrug 23.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.39 und der Spanne 23.38 - 24.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHMI-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CHMI-PB statt?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.21 und 1.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.33 24.43
Jahresspanne
23.38 24.55
Vorheriger Schlusskurs
24.21
Eröffnung
24.40
Bid
24.39
Ask
24.69
Tief
24.33
Hoch
24.43
Volumen
11
Tagesänderung
0.74%
Monatsänderung
1.12%
6-Monatsänderung
1.50%
Jahresänderung
1.50%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4