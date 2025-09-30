- Übersicht
CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix
Der Wechselkurs von CHMI-PB hat sich für heute um 0.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.33 bis zu einem Hoch von 24.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHMI-PB heute?
Die Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) notiert heute bei 24.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.74% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.21 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von CHMI-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHMI-PB Dividenden?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix wird derzeit mit 24.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHMI-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHMI-PB-Aktien?
Sie können Aktien von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) zum aktuellen Kurs von 24.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.39 oder 24.69 platziert, während 11 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHMI-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHMI-PB-Aktien?
Bei einer Investition in Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix müssen die jährliche Spanne 23.38 - 24.55 und der aktuelle Kurs 24.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.12% und 1.50%, bevor sie Orders zu 24.39 oder 24.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHMI-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
Der höchste Kurs von Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) im vergangenen Jahr lag bei 24.55. Innerhalb von 23.38 - 24.55 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
Der niedrigste Kurs von Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) im Laufe des Jahres betrug 23.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.39 und der Spanne 23.38 - 24.55 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHMI-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHMI-PB statt?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.21 und 1.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.21
- Eröffnung
- 24.40
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Tief
- 24.33
- Hoch
- 24.43
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.74%
- Monatsänderung
- 1.12%
- 6-Monatsänderung
- 1.50%
- Jahresänderung
- 1.50%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4