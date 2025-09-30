- Panoramica
CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix
Il tasso di cambio CHMI-PB ha avuto una variazione del 0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.33 e ad un massimo di 24.43.
Segui le dinamiche di Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CHMI-PB oggi?
Oggi le azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix sono prezzate a 24.39. Viene scambiato all'interno di 0.74%, la chiusura di ieri è stata 24.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHMI-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix pagano dividendi?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix è attualmente valutato a 24.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHMI-PB.
Come acquistare azioni CHMI-PB?
Puoi acquistare azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix al prezzo attuale di 24.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.39 o 24.69, mentre 11 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHMI-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CHMI-PB?
Investire in Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix implica considerare l'intervallo annuale 23.38 - 24.55 e il prezzo attuale 24.39. Molti confrontano 1.12% e 1.50% prima di effettuare ordini su 24.39 o 24.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHMI-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
Il prezzo massimo di Cherry Hill Mortgage Investment Corp nell'ultimo anno è stato 24.55. All'interno di 23.38 - 24.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
Il prezzo più basso di Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) nel corso dell'anno è stato 23.38. Confrontandolo con gli attuali 24.39 e 23.38 - 24.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHMI-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHMI-PB?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.21 e 1.50%.
- Chiusura Precedente
- 24.21
- Apertura
- 24.40
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Minimo
- 24.33
- Massimo
- 24.43
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- 0.74%
- Variazione Mensile
- 1.12%
- Variazione Semestrale
- 1.50%
- Variazione Annuale
- 1.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4