КотировкиРазделы
Валюты / CHMI-PB
Назад в Рынок акций США

CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix

24.36 USD 0.15 (0.62%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHMI-PB за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.33, а максимальная — 24.42.

Следите за динамикой Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHMI-PB сегодня?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) сегодня оценивается на уровне 24.36. Инструмент торгуется в пределах 0.62%, вчерашнее закрытие составило 24.21, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHMI-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix?

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix в настоящее время оценивается в 24.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.37% и USD. Отслеживайте движения CHMI-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции CHMI-PB?

Вы можете купить акции Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) по текущей цене 24.36. Ордера обычно размещаются около 24.36 или 24.66, тогда как 9 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHMI-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHMI-PB?

Инвестирование в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix предполагает учет годового диапазона 23.38 - 24.55 и текущей цены 24.36. Многие сравнивают 1.00% и 1.37% перед размещением ордеров на 24.36 или 24.66. Изучайте ежедневные изменения цены CHMI-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Самая высокая цена Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) за последний год составила 24.55. Акции заметно колебались в пределах 23.38 - 24.55, сравнение с 24.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cherry Hill Mortgage Investment Corp?

Самая низкая цена Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) за год составила 23.38. Сравнение с текущими 24.36 и 23.38 - 24.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHMI-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHMI-PB?

В прошлом Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.21 и 1.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.33 24.42
Годовой диапазон
23.38 24.55
Предыдущее закрытие
24.21
Open
24.40
Bid
24.36
Ask
24.66
Low
24.33
High
24.42
Объем
9
Дневное изменение
0.62%
Месячное изменение
1.00%
6-месячное изменение
1.37%
Годовое изменение
1.37%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.