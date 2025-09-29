- Обзор рынка
CHMI-PB: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix
Курс CHMI-PB за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.33, а максимальная — 24.42.
Следите за динамикой Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHMI-PB сегодня?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) сегодня оценивается на уровне 24.36. Инструмент торгуется в пределах 0.62%, вчерашнее закрытие составило 24.21, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHMI-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix?
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix в настоящее время оценивается в 24.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.37% и USD. Отслеживайте движения CHMI-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции CHMI-PB?
Вы можете купить акции Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix (CHMI-PB) по текущей цене 24.36. Ордера обычно размещаются около 24.36 или 24.66, тогда как 9 и -0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHMI-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHMI-PB?
Инвестирование в Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix предполагает учет годового диапазона 23.38 - 24.55 и текущей цены 24.36. Многие сравнивают 1.00% и 1.37% перед размещением ордеров на 24.36 или 24.66. Изучайте ежедневные изменения цены CHMI-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
Самая высокая цена Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) за последний год составила 24.55. Акции заметно колебались в пределах 23.38 - 24.55, сравнение с 24.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cherry Hill Mortgage Investment Corp?
Самая низкая цена Cherry Hill Mortgage Investment Corp (CHMI-PB) за год составила 23.38. Сравнение с текущими 24.36 и 23.38 - 24.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHMI-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHMI-PB?
В прошлом Cherry Hill Mortgage Investment Corporation 8.250% Series B Fix проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.21 и 1.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.21
- Open
- 24.40
- Bid
- 24.36
- Ask
- 24.66
- Low
- 24.33
- High
- 24.42
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 1.00%
- 6-месячное изменение
- 1.37%
- Годовое изменение
- 1.37%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%