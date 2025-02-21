CotaçõesSeções
CGO: Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund

11.91 USD 0.04 (0.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CGO para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.81 e o mais alto foi 12.13.

Veja a dinâmica do par de moedas Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CGO hoje?

Hoje Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund (CGO) está avaliado em 11.91. O instrumento é negociado dentro de 11.81 - 12.13, o fechamento de ontem foi 11.95, e o volume de negociação atingiu 79. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGO em tempo real.

As ações de Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund pagam dividendos?

Atualmente Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund está avaliado em 11.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.25% e USD. Monitore os movimentos de CGO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CGO?

Você pode comprar ações de Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund (CGO) pelo preço atual 11.91. Ordens geralmente são executadas perto de 11.91 ou 12.21, enquanto 79 e -0.58% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CGO?

Investir em Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund envolve considerar a faixa anual 8.71 - 12.35 e o preço atual 11.91. Muitos comparam -0.42% e 13.54% antes de enviar ordens em 11.91 ou 12.21. Estude as mudanças diárias de preço de CGO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?

O maior preço de CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) no último ano foi 12.35. As ações oscilaram bastante dentro de 8.71 - 12.35, e a comparação com 11.95 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?

O menor preço de CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) no ano foi 8.71. A comparação com o preço atual 11.91 e 8.71 - 12.35 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGO?

No passado Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.95 e -0.25% após os eventos corporativos.

Faixa diária
11.81 12.13
Faixa anual
8.71 12.35
Fechamento anterior
11.95
Open
11.98
Bid
11.91
Ask
12.21
Low
11.81
High
12.13
Volume
79
Mudança diária
-0.33%
Mudança mensal
-0.42%
Mudança de 6 meses
13.54%
Mudança anual
-0.25%
22 outubro, quarta-feira
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
Projeç.
-4.625 milh
Prév.
3.524 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
Projeç.
-0.310 milh
Prév.
-0.703 milh
16:35
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 20 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.613%
20:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.