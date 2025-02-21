- Genel bakış
CGO: Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund
CGO fiyatı bugün -0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.81 ve Yüksek fiyatı olarak 12.13 aralığında işlem gördü.
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
CGO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund hisse senedi 11.91 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.81 - 12.13 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.95 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 79 değerine ulaştı. CGO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund hisse senedi temettü ödüyor mu?
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund hisse senedi şu anda 11.91 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.25% ve USD değerlerini izler. CGO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
CGO hisse senedi nasıl alınır?
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund hisselerini şu anki 11.91 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.91 ve Ask 12.21 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 79 ve günlük değişim oranı -0.58% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CGO fiyat hareketlerini takip edin.
CGO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 8.71 - 12.35 ve mevcut fiyatı 11.91 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.91 veya Ask 12.21 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.42% ve 6 aylık değişim oranı 13.54% değerlerini karşılaştırır. CGO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND hisse senedi yıllık olarak 12.35 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 8.71 - 12.35). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.95 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund performansını takip edin.
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 8.71 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.91 ve hareket ettiği yıllık aralık 8.71 - 12.35 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CGO fiyat hareketlerini izleyin.
CGO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 11.95 ve yıllık değişim oranı -0.25% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 11.95
- Açılış
- 11.98
- Satış
- 11.91
- Alış
- 12.21
- Düşük
- 11.81
- Yüksek
- 12.13
- Hacim
- 79
- Günlük değişim
- -0.33%
- Aylık değişim
- -0.42%
- 6 aylık değişim
- 13.54%
- Yıllık değişim
- -0.25%
