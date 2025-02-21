QuotazioniSezioni
Valute / CGO
Tornare a Azioni

CGO: Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund

11.91 USD 0.04 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CGO ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.81 e ad un massimo di 12.13.

Segui le dinamiche di Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CGO News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CGO oggi?

Oggi le azioni Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund sono prezzate a 11.91. Viene scambiato all'interno di 11.81 - 12.13, la chiusura di ieri è stata 11.95 e il volume degli scambi ha raggiunto 79. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund pagano dividendi?

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund è attualmente valutato a 11.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGO.

Come acquistare azioni CGO?

Puoi acquistare azioni Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund al prezzo attuale di 11.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.91 o 12.21, mentre 79 e -0.58% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CGO?

Investire in Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund implica considerare l'intervallo annuale 8.71 - 12.35 e il prezzo attuale 11.91. Molti confrontano -0.42% e 13.54% prima di effettuare ordini su 11.91 o 12.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?

Il prezzo massimo di CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND nell'ultimo anno è stato 12.35. All'interno di 8.71 - 12.35, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.95 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?

Il prezzo più basso di CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) nel corso dell'anno è stato 8.71. Confrontandolo con gli attuali 11.91 e 8.71 - 12.35 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGO?

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.95 e -0.25%.

Intervallo Giornaliero
11.81 12.13
Intervallo Annuale
8.71 12.35
Chiusura Precedente
11.95
Apertura
11.98
Bid
11.91
Ask
12.21
Minimo
11.81
Massimo
12.13
Volume
79
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
-0.42%
Variazione Semestrale
13.54%
Variazione Annuale
-0.25%
22 ottobre, mercoledì
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
-4.625 M
Prev
3.524 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.310 M
Prev
-0.703 M
16:35
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta Obbligazionaria a 20 anni
Agire
Fcst
Prev
4.613%
20:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev