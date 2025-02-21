クォートセクション
CGO: Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund

11.71 USD 0.20 (1.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGOの今日の為替レートは、-1.68%変化しました。日中、通貨は1あたり11.70の安値と11.97の高値で取引されました。

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGO株の現在の価格は？

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fundの株価は本日11.71です。11.70 - 11.97内で取引され、前日の終値は11.91、取引量は99に達しました。CGOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fundの株は配当を出しますか？

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fundの現在の価格は11.71です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.93%やUSDにも注目します。CGOの動きはライブチャートで確認できます。

CGO株を買う方法は？

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fundの株は現在11.71で購入可能です。注文は通常11.71または12.01付近で行われ、99や-1.43%が市場の動きを示します。CGOの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGO株に投資する方法は？

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fundへの投資では、年間の値幅8.71 - 12.35と現在の11.71を考慮します。注文は多くの場合11.71や12.01で行われる前に、-2.09%や11.63%と比較されます。CGOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUNDの株の最高値は？

CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUNDの過去1年の最高値は12.35でした。8.71 - 12.35内で株価は大きく変動し、11.91と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUNDの株の最低値は？

CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND(CGO)の年間最安値は8.71でした。現在の11.71や8.71 - 12.35と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGOの動きはライブチャートで確認できます。

CGOの株式分割はいつ行われましたか？

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.91、-1.93%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
11.70 11.97
1年のレンジ
8.71 12.35
以前の終値
11.91
始値
11.88
買値
11.71
買値
12.01
安値
11.70
高値
11.97
出来高
99
1日の変化
-1.68%
1ヶ月の変化
-2.09%
6ヶ月の変化
11.63%
1年の変化
-1.93%
1.650%