- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CGO: Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund
Курс CGO за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.81, а максимальная — 12.13.
Следите за динамикой Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CGO
- Contango пересматривает партнерство по угольному проекту в Зимбабве
- Contango revises strategic partnership for Zimbabwe coal project
- Calamos Global Total Return Fund Q2 2025 Commentary
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
- Earnings call transcript: Cogeco Inc. reports Q3 2025 earnings beat
- Cogeco Q3 2025 presentation slides: Wireless expansion amid revenue pressures
- Calamos Global Total Return Fund Q1 2025 Commentary
- Contango Holdings appoints Daniel Dos Santos as new CEO
- ETO: Outperforming The Market And Good Peer Comps
- GLO: Not Impressed With This Global Fund (NYSE:GLO)
- NMAI: Attractive Strategy, But Failing To Cover Its Whopping Distributions (NYSE:NMAI)
- ZTR: Low Bond Allocation Is An Advantage For This Closed-End Fund (NYSE:ZTR)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGO сегодня?
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund (CGO) сегодня оценивается на уровне 11.91. Инструмент торгуется в пределах 11.81 - 12.13, вчерашнее закрытие составило 11.95, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund?
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 11.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.25% и USD. Отслеживайте движения CGO на графике в реальном времени.
Как купить акции CGO?
Вы можете купить акции Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund (CGO) по текущей цене 11.91. Ордера обычно размещаются около 11.91 или 12.21, тогда как 79 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGO?
Инвестирование в Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 8.71 - 12.35 и текущей цены 11.91. Многие сравнивают -0.42% и 13.54% перед размещением ордеров на 11.91 или 12.21. Изучайте ежедневные изменения цены CGO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?
Самая высокая цена CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) за последний год составила 12.35. Акции заметно колебались в пределах 8.71 - 12.35, сравнение с 11.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?
Самая низкая цена CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) за год составила 8.71. Сравнение с текущими 11.91 и 8.71 - 12.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGO?
В прошлом Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.95 и -0.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.95
- Open
- 11.98
- Bid
- 11.91
- Ask
- 12.21
- Low
- 11.81
- High
- 12.13
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -0.42%
- 6-месячное изменение
- 13.54%
- Годовое изменение
- -0.25%
- Акт.
-
- Прог.
- -4.625 млн
- Пред.
- 3.524 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.310 млн
- Пред.
- -0.703 млн
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.613%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.