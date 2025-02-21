КотировкиРазделы
CGO: Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund

11.91 USD 0.04 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGO за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.81, а максимальная — 12.13.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGO сегодня?

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund (CGO) сегодня оценивается на уровне 11.91. Инструмент торгуется в пределах 11.81 - 12.13, вчерашнее закрытие составило 11.95, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund?

Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund в настоящее время оценивается в 11.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.25% и USD. Отслеживайте движения CGO на графике в реальном времени.

Как купить акции CGO?

Вы можете купить акции Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund (CGO) по текущей цене 11.91. Ордера обычно размещаются около 11.91 или 12.21, тогда как 79 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGO?

Инвестирование в Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund предполагает учет годового диапазона 8.71 - 12.35 и текущей цены 11.91. Многие сравнивают -0.42% и 13.54% перед размещением ордеров на 11.91 или 12.21. Изучайте ежедневные изменения цены CGO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?

Самая высокая цена CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) за последний год составила 12.35. Акции заметно колебались в пределах 8.71 - 12.35, сравнение с 11.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?

Самая низкая цена CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) за год составила 8.71. Сравнение с текущими 11.91 и 8.71 - 12.35 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGO?

В прошлом Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.95 и -0.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.81 12.13
Годовой диапазон
8.71 12.35
Предыдущее закрытие
11.95
Open
11.98
Bid
11.91
Ask
12.21
Low
11.81
High
12.13
Объем
79
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
-0.42%
6-месячное изменение
13.54%
Годовое изменение
-0.25%
