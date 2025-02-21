- Übersicht
CGO: Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund
Der Wechselkurs von CGO hat sich für heute um -1.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.70 bis zu einem Hoch von 11.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGO heute?
Die Aktie von Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund (CGO) notiert heute bei 11.71. Sie wird innerhalb einer Spanne von 11.70 - 11.97 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.91 und das Handelsvolumen erreichte 99. Das Live-Chart von CGO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGO Dividenden?
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund wird derzeit mit 11.71 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.93% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGO zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGO-Aktien?
Sie können Aktien von Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund (CGO) zum aktuellen Kurs von 11.71 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.71 oder 12.01 platziert, während 99 und -1.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGO-Aktien?
Bei einer Investition in Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund müssen die jährliche Spanne 8.71 - 12.35 und der aktuelle Kurs 11.71 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.09% und 11.63%, bevor sie Orders zu 11.71 oder 12.01 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?
Der höchste Kurs von CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) im vergangenen Jahr lag bei 12.35. Innerhalb von 8.71 - 12.35 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.91 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND?
Der niedrigste Kurs von CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND (CGO) im Laufe des Jahres betrug 8.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.71 und der Spanne 8.71 - 12.35 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGO statt?
Calamos Global Total Return Fund - Closed End Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.91 und -1.93% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.91
- Eröffnung
- 11.88
- Bid
- 11.71
- Ask
- 12.01
- Tief
- 11.70
- Hoch
- 11.97
- Volumen
- 99
- Tagesänderung
- -1.68%
- Monatsänderung
- -2.09%
- 6-Monatsänderung
- 11.63%
- Jahresänderung
- -1.93%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 1.650%