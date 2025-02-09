- Visão do mercado
CGGR: Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF
A taxa do CGGR para hoje mudou para -0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.53 e o mais alto foi 43.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CGGR Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGGR hoje?
Hoje Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF (CGGR) está avaliado em 43.58. O instrumento é negociado dentro de -0.71%, o fechamento de ontem foi 43.89, e o volume de negociação atingiu 2571. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGGR em tempo real.
As ações de Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF está avaliado em 43.58. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 25.19% e USD. Monitore os movimentos de CGGR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGGR?
Você pode comprar ações de Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF (CGGR) pelo preço atual 43.58. Ordens geralmente são executadas perto de 43.58 ou 43.88, enquanto 2571 e -0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGGR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGGR?
Investir em Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF envolve considerar a faixa anual 29.23 - 44.70 e o preço atual 43.58. Muitos comparam 4.66% e 27.65% antes de enviar ordens em 43.58 ou 43.88. Estude as mudanças diárias de preço de CGGR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGGR) no último ano foi 44.70. As ações oscilaram bastante dentro de 29.23 - 44.70, e a comparação com 43.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGGR) no ano foi 29.23. A comparação com o preço atual 43.58 e 29.23 - 44.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGGR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGGR?
No passado Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 43.89 e 25.19% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 43.89
- Open
- 43.87
- Bid
- 43.58
- Ask
- 43.88
- Low
- 43.53
- High
- 43.87
- Volume
- 2.571 K
- Mudança diária
- -0.71%
- Mudança mensal
- 4.66%
- Mudança de 6 meses
- 27.65%
- Mudança anual
- 25.19%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8