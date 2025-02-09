CGGR: Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF
今日CGGR汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点43.53和高点43.87进行交易。
关注Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CGGR新闻
常见问题解答
CGGR股票今天的价格是多少？
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF股票今天的定价为43.65。它在-0.55%范围内交易，昨天的收盘价为43.89，交易量达到698。CGGR的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF股票是否支付股息？
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF目前的价值为43.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.40%和USD。实时查看图表以跟踪CGGR走势。
如何购买CGGR股票？
您可以以43.65的当前价格购买Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF股票。订单通常设置在43.65或43.95附近，而698和-0.50%显示市场活动。立即关注CGGR的实时图表更新。
如何投资CGGR股票？
投资Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF需要考虑年度范围29.23 - 44.70和当前价格43.65。许多人在以43.65或43.95下订单之前，会比较4.83%和。实时查看CGGR价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是44.70。在29.23 - 44.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGGR）的最低价格为29.23。将其与当前的43.65和29.23 - 44.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGGR股票是什么时候拆分的？
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.89和25.40%中可见。
