报价部分
货币 / CGGR
回到股票

CGGR: Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF

43.65 USD 0.24 (0.55%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGGR汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点43.53和高点43.87进行交易。

关注Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CGGR新闻

常见问题解答

CGGR股票今天的价格是多少？

Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF股票今天的定价为43.65。它在-0.55%范围内交易，昨天的收盘价为43.89，交易量达到698。CGGR的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF股票是否支付股息？

Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF目前的价值为43.65。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.40%和USD。实时查看图表以跟踪CGGR走势。

如何购买CGGR股票？

您可以以43.65的当前价格购买Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF股票。订单通常设置在43.65或43.95附近，而698和-0.50%显示市场活动。立即关注CGGR的实时图表更新。

如何投资CGGR股票？

投资Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF需要考虑年度范围29.23 - 44.70和当前价格43.65。许多人在以43.65或43.95下订单之前，会比较4.83%和。实时查看CGGR价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是44.70。在29.23 - 44.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGGR）的最低价格为29.23。将其与当前的43.65和29.23 - 44.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGGR股票是什么时候拆分的？

Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.89和25.40%中可见。

日范围
43.53 43.87
年范围
29.23 44.70
前一天收盘价
43.89
开盘价
43.87
卖价
43.65
买价
43.95
最低价
43.53
最高价
43.87
交易量
698
日变化
-0.55%
月变化
4.83%
6个月变化
27.86%
年变化
25.40%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8