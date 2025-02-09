- Обзор рынка
CGGR: Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF
Курс CGGR за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.53, а максимальная — 43.87.
Следите за динамикой Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CGGR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CGGR сегодня?
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF (CGGR) сегодня оценивается на уровне 43.65. Инструмент торгуется в пределах -0.55%, вчерашнее закрытие составило 43.89, а торговый объем достиг 698. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGGR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF?
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF в настоящее время оценивается в 43.65. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.40% и USD. Отслеживайте движения CGGR на графике в реальном времени.
Как купить акции CGGR?
Вы можете купить акции Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF (CGGR) по текущей цене 43.65. Ордера обычно размещаются около 43.65 или 43.95, тогда как 698 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGGR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CGGR?
Инвестирование в Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF предполагает учет годового диапазона 29.23 - 44.70 и текущей цены 43.65. Многие сравнивают 4.83% и 27.86% перед размещением ордеров на 43.65 или 43.95. Изучайте ежедневные изменения цены CGGR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Share Class?
Самая высокая цена Share Class (CGGR) за последний год составила 44.70. Акции заметно колебались в пределах 29.23 - 44.70, сравнение с 43.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Share Class?
Самая низкая цена Share Class (CGGR) за год составила 29.23. Сравнение с текущими 43.65 и 29.23 - 44.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGGR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CGGR?
В прошлом Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 43.89 и 25.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 43.89
- Open
- 43.87
- Bid
- 43.65
- Ask
- 43.95
- Low
- 43.53
- High
- 43.87
- Объем
- 698
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 4.83%
- 6-месячное изменение
- 27.86%
- Годовое изменение
- 25.40%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8