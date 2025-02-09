- 概要
CGGR: Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF
CGGRの今日の為替レートは、-0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり43.53の安値と43.87の高値で取引されました。
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGGR News
よくあるご質問
CGGR株の現在の価格は？
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETFの株価は本日43.58です。-0.71%内で取引され、前日の終値は43.89、取引量は2571に達しました。CGGRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETFの株は配当を出しますか？
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETFの現在の価格は43.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.19%やUSDにも注目します。CGGRの動きはライブチャートで確認できます。
CGGR株を買う方法は？
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETFの株は現在43.58で購入可能です。注文は通常43.58または43.88付近で行われ、2571や-0.66%が市場の動きを示します。CGGRの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGGR株に投資する方法は？
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETFへの投資では、年間の値幅29.23 - 44.70と現在の43.58を考慮します。注文は多くの場合43.58や43.88で行われる前に、4.66%や27.65%と比較されます。CGGRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は44.70でした。29.23 - 44.70内で株価は大きく変動し、43.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGGR)の年間最安値は29.23でした。現在の43.58や29.23 - 44.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGGRの動きはライブチャートで確認できます。
CGGRの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、43.89、25.19%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 43.89
- 始値
- 43.87
- 買値
- 43.58
- 買値
- 43.88
- 安値
- 43.53
- 高値
- 43.87
- 出来高
- 2.571 K
- 1日の変化
- -0.71%
- 1ヶ月の変化
- 4.66%
- 6ヶ月の変化
- 27.65%
- 1年の変化
- 25.19%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8