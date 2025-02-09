- Übersicht
CGGR: Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF
Der Wechselkurs von CGGR hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.53 bis zu einem Hoch von 43.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGGR heute?
Die Aktie von Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF (CGGR) notiert heute bei 43.84. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 43.89 und das Handelsvolumen erreichte 3803. Das Live-Chart von CGGR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGGR Dividenden?
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF wird derzeit mit 43.84 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGGR zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGGR-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF (CGGR) zum aktuellen Kurs von 43.84 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 43.84 oder 44.14 platziert, während 3803 und -0.07% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGGR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGGR-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF müssen die jährliche Spanne 29.23 - 44.70 und der aktuelle Kurs 43.84 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.28% und 28.41%, bevor sie Orders zu 43.84 oder 44.14 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGGR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGGR) im vergangenen Jahr lag bei 44.70. Innerhalb von 29.23 - 44.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 43.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGGR) im Laufe des Jahres betrug 29.23. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 43.84 und der Spanne 29.23 - 44.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGGR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGGR statt?
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 43.89 und 25.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.89
- Eröffnung
- 43.87
- Bid
- 43.84
- Ask
- 44.14
- Tief
- 43.53
- Hoch
- 43.87
- Volumen
- 3.803 K
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 5.28%
- 6-Monatsänderung
- 28.41%
- Jahresänderung
- 25.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8