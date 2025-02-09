- Panorámica
CGGR: Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF
El tipo de cambio de CGGR de hoy ha cambiado un -0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.53, mientras que el máximo ha alcanzado 43.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGGR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CGGR hoy?
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF (CGGR) se evalúa hoy en 43.58. El instrumento se negocia dentro de -0.71%; el cierre de ayer ha sido 43.89 y el volumen comercial ha alcanzado 2571. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CGGR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF?
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF se evalúa actualmente en 43.58. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.19% y USD. Monitoree los movimientos de CGGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CGGR?
Puede comprar acciones de Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF (CGGR) al precio actual de 43.58. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 43.58 o 43.88, mientras que 2571 y -0.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CGGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CGGR?
Invertir en Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.23 - 44.70 y el precio actual 43.58. Muchos comparan 4.66% y 27.65% antes de colocar órdenes en 43.58 o 43.88. Estudie los cambios diarios de precios de CGGR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Share Class?
El precio más alto de Share Class (CGGR) en el último año ha sido 44.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.23 - 44.70, una comparación con 43.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Share Class?
El precio más bajo de Share Class (CGGR) para el año ha sido 29.23. La comparación con los actuales 43.58 y 29.23 - 44.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CGGR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CGGR?
En el pasado, Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 43.89 y 25.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 43.89
- Open
- 43.87
- Bid
- 43.58
- Ask
- 43.88
- Low
- 43.53
- High
- 43.87
- Volumen
- 2.571 K
- Cambio diario
- -0.71%
- Cambio mensual
- 4.66%
- Cambio a 6 meses
- 27.65%
- Cambio anual
- 25.19%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8