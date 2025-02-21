Moedas / CGAU
CGAU: Centerra Gold Inc
9.17 USD 0.01 (0.11%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CGAU para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.08 e o mais alto foi 9.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Centerra Gold Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
9.08 9.25
Faixa anual
5.42 9.43
- Fechamento anterior
- 9.18
- Open
- 9.16
- Bid
- 9.17
- Ask
- 9.47
- Low
- 9.08
- High
- 9.25
- Volume
- 814
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 8.91%
- Mudança de 6 meses
- 45.56%
- Mudança anual
- 25.79%
