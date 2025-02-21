КотировкиРазделы
CGAU: Centerra Gold Inc

9.05 USD 0.19 (2.06%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGAU за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.01, а максимальная — 9.23.

Новости CGAU

Дневной диапазон
9.01 9.23
Годовой диапазон
5.42 9.43
Предыдущее закрытие
9.24
Open
9.23
Bid
9.05
Ask
9.35
Low
9.01
High
9.23
Объем
2.119 K
Дневное изменение
-2.06%
Месячное изменение
7.48%
6-месячное изменение
43.65%
Годовое изменение
24.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.