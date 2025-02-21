Валюты / CGAU
CGAU: Centerra Gold Inc
9.05 USD 0.19 (2.06%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGAU за сегодня изменился на -2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.01, а максимальная — 9.23.
Следите за динамикой Centerra Gold Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.01 9.23
Годовой диапазон
5.42 9.43
- Предыдущее закрытие
- 9.24
- Open
- 9.23
- Bid
- 9.05
- Ask
- 9.35
- Low
- 9.01
- High
- 9.23
- Объем
- 2.119 K
- Дневное изменение
- -2.06%
- Месячное изменение
- 7.48%
- 6-месячное изменение
- 43.65%
- Годовое изменение
- 24.14%
