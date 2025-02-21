통화 / CGAU
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CGAU: Centerra Gold Inc
9.54 USD 0.31 (3.36%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CGAU 환율이 오늘 3.36%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.25이고 고가는 9.57이었습니다.
Centerra Gold Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGAU News
- Centerra Gold stock hits 52-week high at 9.44 USD
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- 3 Gold Mining Stocks with Low P/Es
- Centerra Gold Inc stock hits 52-week high at 8.98 USD
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- Centerra Gold stock hits 52-week high at 8.43 USD
- Centerra Gold stock hits 52-week high at 7.83 USD
- Fortuna Mining: From Silver Miner To Undervalued Gold Mining Opportunity (NYSE:FSM)
- Centerra Gold (CGAU) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- SSR Mining: Sitting On A Gold Mine... Literally. Hidden Value In Plain Sight (NASDAQ:SSRM)
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Centerra Gold: Turkish Mine's Clock Is Ticking, But High Transition Potential Remains
- Grid Battery Revises TD Media d/b/a Life Water Media Contract to Provide Media Services
- Grid Battery Awards Contract for 2025 Exploration Program on its Copper-Gold Property to Hardline Exploration
- Centerra Gold Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CGAU)
일일 변동 비율
9.25 9.57
년간 변동
5.42 9.57
- 이전 종가
- 9.23
- 시가
- 9.25
- Bid
- 9.54
- Ask
- 9.84
- 저가
- 9.25
- 고가
- 9.57
- 볼륨
- 2.596 K
- 일일 변동
- 3.36%
- 월 변동
- 13.30%
- 6개월 변동
- 51.43%
- 년간 변동율
- 30.86%
20 9월, 토요일