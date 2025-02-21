Valute / CGAU
CGAU: Centerra Gold Inc
9.54 USD 0.31 (3.36%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CGAU ha avuto una variazione del 3.36% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.25 e ad un massimo di 9.57.
Segui le dinamiche di Centerra Gold Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CGAU News
Intervallo Giornaliero
9.25 9.57
Intervallo Annuale
5.42 9.57
- Chiusura Precedente
- 9.23
- Apertura
- 9.25
- Bid
- 9.54
- Ask
- 9.84
- Minimo
- 9.25
- Massimo
- 9.57
- Volume
- 2.596 K
- Variazione giornaliera
- 3.36%
- Variazione Mensile
- 13.30%
- Variazione Semestrale
- 51.43%
- Variazione Annuale
- 30.86%
20 settembre, sabato