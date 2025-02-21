通貨 / CGAU
CGAU: Centerra Gold Inc
9.23 USD 0.05 (0.54%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CGAUの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり9.08の安値と9.29の高値で取引されました。
Centerra Gold Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
9.08 9.29
1年のレンジ
5.42 9.43
- 以前の終値
- 9.18
- 始値
- 9.16
- 買値
- 9.23
- 買値
- 9.53
- 安値
- 9.08
- 高値
- 9.29
- 出来高
- 3.061 K
- 1日の変化
- 0.54%
- 1ヶ月の変化
- 9.62%
- 6ヶ月の変化
- 46.51%
- 1年の変化
- 26.61%
