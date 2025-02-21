货币 / CGAU
CGAU: Centerra Gold Inc
9.22 USD 0.17 (1.88%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CGAU汇率已更改1.88%。当日，交易品种以低点8.95和高点9.23进行交易。
关注Centerra Gold Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGAU新闻
- Total Return Breakouts: Palantir, Tesla, Gold, And Market Timing
- 3 Gold Mining Stocks with Low P/Es
- Centerra Gold Inc stock hits 52-week high at 8.98 USD
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- Centerra Gold stock hits 52-week high at 8.43 USD
- Centerra Gold stock hits 52-week high at 7.83 USD
- Fortuna Mining: From Silver Miner To Undervalued Gold Mining Opportunity (NYSE:FSM)
- Centerra Gold (CGAU) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- SSR Mining: Sitting On A Gold Mine... Literally. Hidden Value In Plain Sight (NASDAQ:SSRM)
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Centerra Gold: Turkish Mine's Clock Is Ticking, But High Transition Potential Remains
- Grid Battery Revises TD Media d/b/a Life Water Media Contract to Provide Media Services
- Grid Battery Awards Contract for 2025 Exploration Program on its Copper-Gold Property to Hardline Exploration
- Centerra Gold Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CGAU)
日范围
8.95 9.23
年范围
5.42 9.43
- 前一天收盘价
- 9.05
- 开盘价
- 8.95
- 卖价
- 9.22
- 买价
- 9.52
- 最低价
- 8.95
- 最高价
- 9.23
- 交易量
- 812
- 日变化
- 1.88%
- 月变化
- 9.50%
- 6个月变化
- 46.35%
- 年变化
- 26.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值