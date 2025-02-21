Währungen / CGAU
CGAU: Centerra Gold Inc
9.23 USD 0.05 (0.54%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGAU hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.08 bis zu einem Hoch von 9.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Centerra Gold Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.08 9.29
Jahresspanne
5.42 9.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.18
- Eröffnung
- 9.16
- Bid
- 9.23
- Ask
- 9.53
- Tief
- 9.08
- Hoch
- 9.29
- Volumen
- 3.061 K
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 9.62%
- 6-Monatsänderung
- 46.51%
- Jahresänderung
- 26.61%
