CEPV: Cantor Equity Partners V, Inc.
A taxa do CEPV para hoje mudou para -0.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.23 e o mais alto foi 10.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Cantor Equity Partners V, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CEPV hoje?
Hoje Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) está avaliado em 10.23. O instrumento é negociado dentro de 10.23 - 10.25, o fechamento de ontem foi 10.24, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CEPV em tempo real.
As ações de Cantor Equity Partners V, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Cantor Equity Partners V, Inc. está avaliado em 10.23. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.49% e USD. Monitore os movimentos de CEPV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CEPV?
Você pode comprar ações de Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) pelo preço atual 10.23. Ordens geralmente são executadas perto de 10.23 ou 10.53, enquanto 4 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CEPV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CEPV?
Investir em Cantor Equity Partners V, Inc. envolve considerar a faixa anual 10.20 - 10.36 e o preço atual 10.23. Muitos comparam -0.20% e -0.49% antes de enviar ordens em 10.23 ou 10.53. Estude as mudanças diárias de preço de CEPV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cantor Equity Partners V, Inc.?
O maior preço de Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) no último ano foi 10.36. As ações oscilaram bastante dentro de 10.20 - 10.36, e a comparação com 10.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cantor Equity Partners V, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cantor Equity Partners V, Inc.?
O menor preço de Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) no ano foi 10.20. A comparação com o preço atual 10.23 e 10.20 - 10.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CEPV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CEPV?
No passado Cantor Equity Partners V, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.24 e -0.49% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.24
- Open
- 10.24
- Bid
- 10.23
- Ask
- 10.53
- Low
- 10.23
- High
- 10.25
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.10%
- Mudança mensal
- -0.20%
- Mudança de 6 meses
- -0.49%
- Mudança anual
- -0.49%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.4%
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
- 2.7%
- Projeç.
- 2.8%
- Prév.
- 3.0%
- Atu.
- 2.6%
- Projeç.
- 3.1%
- Prév.
- 3.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
- 325.031
- Projeç.
- 324.706
- Prév.
- 324.368
- Atu.
- -10.2
- Projeç.
- 3.6
- Prév.
- -1.7
- Atu.
- 12.9
- Projeç.
- -0.3
- Prév.
- 6.0
- Atu.
- 224 mil
- Projeç.
- 208 mil
- Prév.
- 237 mil
- Atu.
- 1.897 milh
- Projeç.
- 1.788 milh
- Prév.
- 1.830 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.182%
- Atu.
-
- Projeç.
- $162.2 bilh
- Prév.
- $179.8 bilh