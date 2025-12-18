КотировкиРазделы
Валюты / CEPV
Назад в Рынок акций США

CEPV: Cantor Equity Partners V, Inc.

10.25 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CEPV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.23, а максимальная — 10.25.

Следите за динамикой Cantor Equity Partners V, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CEPV сегодня?

Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) сегодня оценивается на уровне 10.25. Инструмент торгуется в пределах 10.23 - 10.25, вчерашнее закрытие составило 10.24, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEPV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cantor Equity Partners V, Inc.?

Cantor Equity Partners V, Inc. в настоящее время оценивается в 10.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.29% и USD. Отслеживайте движения CEPV на графике в реальном времени.

Как купить акции CEPV?

Вы можете купить акции Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) по текущей цене 10.25. Ордера обычно размещаются около 10.25 или 10.55, тогда как 8 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEPV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CEPV?

Инвестирование в Cantor Equity Partners V, Inc. предполагает учет годового диапазона 10.20 - 10.36 и текущей цены 10.25. Многие сравнивают 0.00% и -0.29% перед размещением ордеров на 10.25 или 10.55. Изучайте ежедневные изменения цены CEPV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cantor Equity Partners V, Inc.?

Самая высокая цена Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) за последний год составила 10.36. Акции заметно колебались в пределах 10.20 - 10.36, сравнение с 10.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cantor Equity Partners V, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cantor Equity Partners V, Inc.?

Самая низкая цена Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) за год составила 10.20. Сравнение с текущими 10.25 и 10.20 - 10.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEPV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CEPV?

В прошлом Cantor Equity Partners V, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.24 и -0.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.23 10.25
Годовой диапазон
10.20 10.36
Предыдущее закрытие
10.24
Open
10.24
Bid
10.25
Ask
10.55
Low
10.23
High
10.25
Объем
8
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-0.29%
Годовое изменение
-0.29%
18 декабря, четверг
13:30
USD
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
Прог.
0.4%
Пред.
0.3%
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
13:30
USD
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.7%
Прог.
2.8%
Пред.
3.0%
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.6%
Прог.
3.1%
Пред.
3.0%
13:30
USD
Базовый индекс потребительских цен без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
13:30
USD
Индекс потребительских цен
Акт.
325.031
Прог.
324.706
Пред.
324.368
13:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-10.2
Прог.
3.6
Пред.
-1.7
13:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
12.9
Прог.
-0.3
Пред.
6.0
13:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
224 тыс
Прог.
208 тыс
Пред.
237 тыс
13:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
1.897 млн
Прог.
1.788 млн
Пред.
1.830 млн
18:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских защищенных от инфляции облигаций
Акт.
1.433%
Прог.
Пред.
1.182%
21:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​162.2 млрд
Пред.
$​179.8 млрд