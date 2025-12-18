- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CEPV: Cantor Equity Partners V, Inc.
Курс CEPV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.23, а максимальная — 10.25.
Следите за динамикой Cantor Equity Partners V, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CEPV сегодня?
Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) сегодня оценивается на уровне 10.25. Инструмент торгуется в пределах 10.23 - 10.25, вчерашнее закрытие составило 10.24, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CEPV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cantor Equity Partners V, Inc.?
Cantor Equity Partners V, Inc. в настоящее время оценивается в 10.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.29% и USD. Отслеживайте движения CEPV на графике в реальном времени.
Как купить акции CEPV?
Вы можете купить акции Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) по текущей цене 10.25. Ордера обычно размещаются около 10.25 или 10.55, тогда как 8 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CEPV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CEPV?
Инвестирование в Cantor Equity Partners V, Inc. предполагает учет годового диапазона 10.20 - 10.36 и текущей цены 10.25. Многие сравнивают 0.00% и -0.29% перед размещением ордеров на 10.25 или 10.55. Изучайте ежедневные изменения цены CEPV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cantor Equity Partners V, Inc.?
Самая высокая цена Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) за последний год составила 10.36. Акции заметно колебались в пределах 10.20 - 10.36, сравнение с 10.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cantor Equity Partners V, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cantor Equity Partners V, Inc.?
Самая низкая цена Cantor Equity Partners V, Inc. (CEPV) за год составила 10.20. Сравнение с текущими 10.25 и 10.20 - 10.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CEPV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CEPV?
В прошлом Cantor Equity Partners V, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.24 и -0.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.24
- Open
- 10.24
- Bid
- 10.25
- Ask
- 10.55
- Low
- 10.23
- High
- 10.25
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -0.29%
- Годовое изменение
- -0.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.4%
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
- 2.7%
- Прог.
- 2.8%
- Пред.
- 3.0%
- Акт.
- 2.6%
- Прог.
- 3.1%
- Пред.
- 3.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
- 325.031
- Прог.
- 324.706
- Пред.
- 324.368
- Акт.
- -10.2
- Прог.
- 3.6
- Пред.
- -1.7
- Акт.
- 12.9
- Прог.
- -0.3
- Пред.
- 6.0
- Акт.
- 224 тыс
- Прог.
- 208 тыс
- Пред.
- 237 тыс
- Акт.
- 1.897 млн
- Прог.
- 1.788 млн
- Пред.
- 1.830 млн
- Акт.
- 1.433%
- Прог.
- Пред.
- 1.182%
- Акт.
-
- Прог.
- $162.2 млрд
- Пред.
- $179.8 млрд